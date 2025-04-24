أخبار مصر اليوم: برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي.. التنمية المحلية تنسق مع مديريات الأمن لتطبيق المواعيد الصيفية.. شروط التحاق الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا بالجامعات الخاصة

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه كذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

لقاء السيسي بوفد استثماري كويتي

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا استثماريًا كويتيًا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير، مشددًا على إدانة مصر لكافة أشكال الأعمال الإرهابية، ومشيرًا إلى الجهود المصرية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المتصلة بتلك الظاهرة.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء الهندي اللفتة الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

تنسيق الجامعات 2026، يبحث عدد من الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، عن موعد فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية.

وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.



وعلى الطلاب ضرورة الالتزام في تقديم أوراقهم بكافة الشروط والضوابط المطلوبة والتي تشمل:



أولًا.. الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية:



- شهادة اتمام الدراسة الثانوية.

- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد).

* شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى مارس 2023.

قررت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد التشغيل غدا بسبب مباراة النادى الأهلي أمام صن داونز.

تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق

وقالت الشركة في بيان لها إنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل لقطارات الخط الثالث للمترو حيث يستضيف استاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز في السابعة مساء.

وأضاف الشركة ولكي نساعد جماهير الكرة في التنقل بسهولة، بين محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - فستكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش وسيكون هناك قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وقطار كل 9 دقايق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهة لمحطة الكيت كات.

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وشارع الهرم، وذلك بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع حسن محمد.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي اليوم أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب بقطر 300 مم، والذي يتعارض مع أعمال إنشاء محطات مترو الخط الرابع الجديدة (الطالبية، مدكور، المطبعة)، فإنه سيتم قطع المياه مؤقتًا لإتمام هذه الأعمال الضرورية.

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم وفق التوقيت الصيفى بكل حزم.

وطالبت عوض القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط التالي:

تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

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