قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وشارع الهرم، وذلك بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع حسن محمد.



وأوضحت المحافظة في بيان رسمي اليوم أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب بقطر 300 مم، والذي يتعارض مع أعمال إنشاء محطات مترو الخط الرابع الجديدة (الطالبية، مدكور، المطبعة)، فإنه سيتم قطع المياه مؤقتًا لإتمام هذه الأعمال الضرورية.



موعد انقطاع المياه

وسيبدأ انقطاع المياه في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وسيستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025.



المناطق المتأثرة

وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه المنطقة المحصورة بين شارع فيصل (بداية من شارع المساحة)، وشارع الهرم (حتى شارع حسن محمد)



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الواقعة في هذه المنطقة اتخاذ التدابير اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.



توفير سيارات مياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في المناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.



رقم الطوارئ

وفي حالة الطوارئ أو الحاجة إلى طلب سيارات المياه، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على الرقم 125 لتلبية احتياجاتهم على الفور.



وتعتذر محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أي إزعاج قد يسببه هذا الانقطاع المؤقت، مؤكدين على أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل والمواصلات في المحافظة من خلال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي سيعود بالنفع على المواطنين على المدى الطويل.

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