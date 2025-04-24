وزيرة التنمية المحلية: التنسيق مع مديريات الأمن لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم وفق التوقيت الصيفى بكل حزم.

وطالبت عوض القيادات التنفيذية بضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ العامة بالوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

يذكر أنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والكافيهات بدءا من الغد الجمعة.



وتكون واعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتبدأ العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتى يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، بالإضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

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