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أخبار مصر

النقل تحذر من اقتحام مزلقانات السكك الحديدية

وزارة النقل
وزارة النقل
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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية، والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.

وناشدت وزارة النقل الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. 

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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السكك الحديدية هيئة السكك الحديديه توعية الركاب والمواطنين تعطيل مسير القطارات وزارة النقل

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