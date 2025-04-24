عودة التوقيت الصيفي يثير غضب المصريين، والنشطاء: غير صائب وبيعكنن على الشعب

تطبيق التوقيت الصيفي، قبل ساعات قليلة من تطبيق التوقيت الصيفي، وجه المصريون عددا من الرسائل والتساؤلات للحكومة المصرية، عن جدوى العودة للتوقيت الصيفي، مؤكدين أن التوقيت الصيفي لم يثبت جدواه مع تخفيض استهلاك الكهرباء، قائلين إن مصر تظل مستيقظة 24 ساعة، وتغيير الساعة لا يفيد.

العودة للتوقيت الصيفي يغضب المصريين

وأثار قرار العودة للتوقيت الصيفي ردود أفعال واسعة وغضب بين المصريين، خاصة أنه سيتم تغيير الساعة اليوم منتصف الليل، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة صباحًا، ومع العودة للتوقيت الصيفي طالب البعض بالعودة للأسعار وعجلة الإنتاج، والعودة للمبادئ والقيم.

التوقيت الصيفي يثير الجدل، فيتو



فيما أكد بعض النشطاء أن العودة لـ التوقيت الصيفي لن يفيد في التقليل من ساعات استهلاك الكهرباء، واصفين القرار بـ "غير الصائب"، وأن الحكومة الحالية أعادت تطبيقه بزيادة شهر عن السابق، فبدأ التطبيق بنهاية إبريل، لكن بدلًا من إنهائه آخر سبتمبر أصبح آخر أكتوبر، في تحدٍ غريب للشعب، وفقًا للنشطاء.

وعلق المحامي محمد سليم على عودة التوقيت الصيفي، قائلًا: "بمناسبة رجوع التوقيت الصيفي، نفسنا كمان ترجع الأسعار ويرجع العمل وعجلة الإنتاج في كل المجالات وترجع البركة ويرجع الرخاء وترجع المبادئ وترجع القيم وترجع الأخلاق وترجع التربية قبل التعليم ويرجع الإخلاص ويرجع الود والحب ونرجع جميعًا إلى ديننا الحنيف وهدي رسولنا عليه الصلاة والسلام".

قرار غير صائب ولخبطة

أما البلوجر عبير سعد فقالت: "التوقيت الصيفي مفيد في البلاد التي لديها نظام في غلق المحلات والمولات في التوقيت الصيفي، انت بتزود ساعة للنهار المحلات بتقفل ٨ مثلا ولن يتم فتح الكهرباء بما أن عملهم هيبقى كله في النهار تمامًا، لكن نحن نزيد فترة فتح المحلات والمطاعم للفجر في الصيف يبقى استفدت إيه؟!"

التوقيت الصيفي يؤثر على الساعة البيولوجية للناس، فيتو

وعبر أحد النشطاء عن رفضه للتوقيت الصيفي، فقال: "قرار غير صائب.. لازم كل سنة لخبطة ووجع دماغ، التوقيت ده كويس والناس اتعودت عليه خلاص، حكومة تعاني الفاشل...".

أما الجيولوجي الدكتور عادل دوبان فقال عن العودة للتوقيت الصيفي اليوم: "عودة تطبيق التوقيت الصيفى مرة جديدة نعود لتطبيق التوقيت الصيفى! فبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تطبيق التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ترامب طالب بإلغاء التوقيت الصيفى فى أمريكا

وتابع الدكتور عادل دوبان: "رغم أن تطبيق التوقيت الصيفى فى السنوات الماضية لم يحقق الهدف منه وهو ترشيد استهلاك الكهرباء بعد أن زاد استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة بسبب تشغيل أجهزة التكييف خلال ساعات النهار الطويلة.. والغريب أن هذا النظام تم إلغاؤه منذ سنوات، لكن الحكومة الحالية أعادت تطبيقه بزيادة شهر عن السابق، فبدأ التطبيق بنهاية إبريل، لكن بدلا من إنهائه آخر سبتمبر أصبح آخر اكتوبر، فى تحدى غريب للشعب!" .

جدوى تطبيق النظام الصيفي؟



وأوضح الجيولوجي عادل دوبان "صحيح هناك بعض الدول الأوروبية تطبق التوقيت الصيفى، لكن المناخ البارد لديهم مختلف عن مناخ مصر الحار والذى يزداد حرارة خلال ساعات النهار، بسبب ظاهرة الاحترار العالمى الناتجة عن الاحتباس الحرارى. وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي ترامب للمطالبة بإلغاء التوقيت الصيفى فى أمريكا بسبب عدم جدواه ولخطورته على صحة الإنسان.. للأسف نظام قديم لا جدوى منه لكن تصر الحكومة على تطبيقه، رغم معارضة أغلبية المواطنين. ولابد من إعادة النظر فى تطبيقه".

وعلق الكاتب محمد عباس على تطبيق التوقيت الصيفي اليوم، فقال: "بمناسبة تطبيق التوقيت الصيفي ممكن الحكومة الموقرة تقولنا وجه الاستفادة منه يعني هل تعديل التوقيت بيوفر الطاقة؟، الإجابة ببساطة لا، لأن مصر معندهاش وقت لإنهاء العمل، مصر تقريبا صاحية ٢٤ ساعة، فبالتالي القرار ملوش لازمة، القرار دا بيعكنن الشعب لا أكثر ولا أقل وبيأثر بيولوجيا على المواطن".

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