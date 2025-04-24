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أخبار مصر

المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي وصن داونز

مترو، فيتو
مترو، فيتو

قررت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد التشغيل غدا بسبب مباراة النادى الأهلي أمام صن داونز.

تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق 

وقالت الشركة في بيان لها إنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل لقطارات الخط الثالث للمترو حيث يستضيف استاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز في السابعة مساء.


وأضاف الشركة ولكي نساعد جماهير الكرة في التنقل بسهولة، بين محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - فستكون  مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش وسيكون هناك  قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وقطار كل 9 دقايق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهة لمحطة الكيت كات.

 

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