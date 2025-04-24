محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مراحل العمل في مخطط تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار حرص المحافظة على إظهار المنطقة في أبهى صورها بما يليق بأهمية المتحف والمنطقة المحيطة به، وتهدف إلى خلق رؤية عصرية متكاملة لأعمال التنسيق العام وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع هذا الحدث التاريخي.



شملت جولة محافظ الجيزة متابعة دقيقة لمخطط أعمال التطوير بمنطقة ميدان الرماية وعلى امتداد طريق الإسكندرية الصحراوي، حيث اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الزراعات والتوسع في المسطحات الخضراء وأعمال اللاندسكيب التي تضفي لمسة جمالية على المنطقة، كما تفقد أعمال تنفيذ الدورانات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتيسير وصول الزوار إلى المتحف والمناطق المحيطة به.



وخلال الجولة، أكد المحافظ ضرورة الالتزام بكافة المعايير الفنية الدقيقة في تنفيذ الأعمال، مشددًا على تلافي عدد من الملاحظات التي تم رصدها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري المنشود على المنطقة بأكملها.



كما وجه المهندس عادل النجار الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني مكثف وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية في أقرب وقت ممكن، مشددا بشكل خاص على ضرورة سرعة إنجاز بعض القطاعات الحيوية المتبقية بمنطقة مدخل المنصورية من طريق الإسكندرية الصحراوي، وكذلك المنطقة المجاورة لمطلع الطريق السياحي المتجه إلى طريق الفيوم، لما لهذه المناطق من أهمية في استقبال الزوار.



وتفقد محافظ الجيزة أيضًا طريق المنصورية بدءًا من منطقة منزل الطريق الدائري، مرورًا بمناطق حيوية مثل كوبري الشركة وكوبري عز وعفيفي وصولًا إلى مدخل منطقة أبو الهول الأثرية، وخلال تفقده لهذه المحاور الهامة، وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة رفع أية مخلفات أو رتش متراكمة بجوار منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية في قطاعي أبو النمرس والهرم، موجهًا بتكثيف ورديات العمل وتحسين كفاءة النظافة في هذه القطاعات الحيوية.



وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التعديات، شدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإزالة أي حالات يتم ضبطها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مدخل المنطقة الأثرية للأهرامات من جهة منطقة أبو الهول، حيث اطلع على آخر مستجدات مشروعات رفع الكفاءة الجارية في هذا القطاع الهام الذي يمثل واجهة حضارية لمصر أمام الزوار من جميع أنحاء العالم.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروعات.



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