حساب الأهلي يحتفي بمرور 118 عاما على تأسيس النادي (صور)

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمرور 118 عاما على تأسيس القلعة الحمراء.

ونشر حساب الأهلي عددا من الصور لمشجعي النادي الأهلي وكتب عليها: “118 عامًا من السعادة مع جماهير الأهلي العظيمة”.

ةيستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة صن داونز، غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز

واصطدم الأهلي مع نظيره صن داونز في 17 مباراة من قبل، كانت منهم 15 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومواجهتان فقط بدوري السوبر الإفريقي.

وخلال تاريخ مواجهات الفريقين، نجح النادي الأهلي في تحقيق في الفوز 5 مباريات، بينما انتصر صن داونز في مثلهم،وساد التعادل في 7 لقاءات.

وسجل النادي الأهلي خلال تاريخ المواجهات 19 هدفا، بينما استقبل مرماه 20 هدفا، وكانت أكبر فوز للأحمر بنتيجة 3-0، فيما الانتصار الأكبر للفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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