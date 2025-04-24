ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أبلغ المبعوث الأمريكي باحتمال عدم إمكانية إنجاز اتفاق نووي نهائي وفقا للموعد الذي اقترحه ترامب.

وزير الخارجية الإيراني يبلغ مبعوث ترامب بصعوبة التوصل لاتفاق نووي خلال 60 يوما

وأضاف موقع أكسيوس في تقريره: أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأمريكي أن التفاصيل التقنية لأي اتفاق نووي ستصعب إكمال المفاوضات خلال 60 يوما.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تأجيل الاجتماعات الفنية مع الولايات المتحدة والتي كانت مقررة أمس الأربعاء، إلى يوم السبت المقبل.

وقالت الخارجية الإيرانية: المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدثت للتو مع نتنياهو بشأن عدد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها.

الاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران كانت جيدة

وأضاف ترامب: الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية ونحن متفقان بشأن جميع القضايا.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن الاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران كانت جيدة.

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