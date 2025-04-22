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خارج الحدود

ترامب يكشف تفاصيل ما دار في اتصاله مع نتنياهو

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت للتو مع نتنياهو بشأن عدد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها.

وأضاف ترامب: الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية ونحن متفقان بشأن جميع القضايا.

قلق كبير داخل إسرائيل بسبب محادثات إيران والولايات المتحدة

 قالت هيئة البث العبرية، مساء الأحد، إن هناك قلقا كبيرا بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لـ إيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل قلقة وتحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات مع إيران".

مطالب تفكيك برنامج إيران النووي

ذكرت "القناة 12" العبرية في تقرير لها  السبت، أن التقييم السائد في إسرائيل بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب.

وأضافت القناة العبرية إن ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل.

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

محادثات إيران والولايات المتحدة

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت يوم السبت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما.

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ترامب الرئيس الأمريكى نتنياهو إسرائيل إيران الولايات المتحدة

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