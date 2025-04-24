فكر بغيرك، بمقطع مؤثر ريتشارد جير يلقي قصيدة محمود درويش ويثير الجدل (فيديو)

تصدر الفنان الأمريكي الشهير ريتشارد جير تريند مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد إلقائه قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بعنوان "فكر بغيرك"، وكان متأثرًا جدًا بها، الأمر الذي أثار جدلًا وتفاعلًا واسعًا بين النشطاء.

ريتشارد جير يتصدر التريند بقصيدة محمود درويش

وألقى الممثل الأمريكي ريتشارد جير قصيدة "فكر بغيرك" للشاعر الفلسطيني محمود درويش، تكريما لكل من يعمل على إنهاء المعاناة والاضطهاد في فلسطين وحول العالم، وذلك ضمن حملة تضامن من الفنانين لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تأثر ريتشارد جير بقصيدة محمود درويش، فيتو

وتقول قصيدة محمود درويش، التي ألقاها ريتشارد جير: “وأَنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّرْ بغيركَ [لا تَنْسَ قُوتَ الحمامْ].. وأَنتَ تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيركَ [لا تَنْسَ مَنْ يطلبون السلامْ].. وأَنتَ تُسدِّذُ فاتورةَ الماء، فكِّر بغيركَ [مَنْ يرضَعُون الغمامْ].. وأَنتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ، فكِّرْ بغيركَ [لا تنس شعب الخيامْ].. وأَنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّرْ بغيركَ [ثَمَّةَ مَنْ لم يجد حيّزًا للمنام].. وأَنتَ تحرِّرُ نفسك بالاستعارات، فكِّرْ بغيركَ [مَنْ فَقَدُوا حَقَّهم في الكلامْ].. وأَنتَ تفكِّر بالآخرين البعيدين، فكِّرْ بنفسك [قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ]”.

النشطاء يصفون ريتشارد جير بالرجل الشجاع

وأثار ريتشارد جير والقصيدة التي ألقاها للشاعر الفلسطيني محمود درويش تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل، حيث علق الإعلامي محمد أبوعبيد قائلًا: "النجم العالمي ريتشارد غير يقرأ قصيدة "فكر بغيرك" للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش... شكرا سيد ريتشارد غير".

The renowned international star Richard Gere recites a poem by the late Palestinian poet Mahmoud Darwish, "Think of others."..thank you, Mr. Gere.

النجم العالمي ريتشارد غير يقرأ قصيدة "فكر بغيرك" للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش... شكرا سيد ريتشارد غير. pic.twitter.com/BzQTTsoXID — محمد أبوعبيد (@mobeid) April 23, 2025



الكاتبة الكويتية دلع المفتي قالت: "الفنان الأمريكي ريتشارد جير يردد رائعة محمود درويش (فكر بغيرك) باللغة الإنجليزية"، والبلوجر عبير عبد الرحمن قالت: "ريتشار جير فكر بغيرك.. محمود درويش.. لا للحروب النصر للقضية الفلسطينية والحرية لفلسطين".

وعلقت البلوجر سوسن العلي قائلة: "ريتشار جير الرجل الشجاع.. شكرًا جزيلًا أحييت القصيدة مرتين من الشاعر محمود درويش ومن ريتشارد جير.. فلسطين بوصلة أحرار العالم".

وقال أحد النشطاء: "سبحان مغير الاحوال ريتشارد جير وهاريسون فورد كان لهم تعليقات قبل ٧ اكتوبر ضد العرب والمسلمين والان يدافعون عن اهل غزة ومن يساندهم رحم الله الشهداء من فرسان الطوفان.. لم أتوقع أنه مع أصحاب الحق ومتضامن مع القضية.. يستحق الاحترام "

نجم هوليوود ينضم لمبادرة وقف الحرب على غزة

جدير بالذكر أن الممثل الأمريكي ريتشارد جير، نجم هوليوود المعروف، كان دائمًا صوتًا داعمًا للحقوق الإنسانية، بما في ذلك القضية الفلسطينية منذ سنوات، وعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين، وانتقد الاحتلال الإسرائيلي بشكل صريح.

في عام 2017، وصف ريتشارد جير المستوطنات الإسرائيلية بأنها "استفزاز غير منطقي" و"غير قانونية تمامًا"، مؤكدًا أنه لا يمكن تبرير الاحتلال العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسبما ذكرت مجلة "نيوز ويك".

فكر بغيرك قصيدة محمود درويش يلقيها ريتشارد جير، فيتو

وفي أكتوبر 2023، انضم ريتشارد جير إلى حملة "فنانون لوقف الحرب"، التي ضمت مئات الفنانين، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، ومؤكدين أن "كل الأرواح مقدسة، بغض النظر عن الدين أو العرق".

كما دعم ريتشارد جير "صندوق إغاثة أطفال فلسطين" (PCRF)، الذي يوفر الرعاية الطبية للأطفال الفلسطينيين المحتاجين.

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