خارجية بولندا: نعترف بدولة فلسطين وندعم وقف إراقة الدماء

أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الأربعاء، أن وارسو تعترف بدولة فلسطين، مشددا على دعمه وقف إراقة الدماء في قطاع غزة.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية عن سيكورسكي قوله: "بولندا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني. وتعترف بولندا بالدولة الفلسطينية، ولدينا سفير في وارسو"، مضيفا: "نحن ندعم كل الجهود لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة".



وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في يونيو المقبل خلال ترؤسها والسعودية لمؤتمر دولي في نيويورك.

كما أكد ماكرون أنه يريد "المشاركة في ديناميكية جماعية تسمح أيضا لكل أولئك الذين يدافعون عن فلسطين بالاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو ما لا يفعله كثيرون منهم، وأن نكون واضحين ضد أولئك الذين ينكرون حق إسرائيل في الوجود، كما هو الحال مع إيران، وأن نلتزم بالأمن الجماعي في المنطقة".

كما نشر الرئيس الفرنسي على منصة "إكس" تدوينة يؤكد فيها دعمه لـ"دولة فلسطينية بدون حماس"، وذلك بعد أيام من إشارته إلى احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

ليرد عليه يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المنشور بشكل عنيف، حيث قال لماكرون: "اذهب إلى الجحيم!"، ثم أتبعها بسلسلة من المطالبات الانفصالية تستهدف الأراضي الفرنسية: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية!"، كما اتهم نجل نتنياهو فرنسا بممارسة "الاستعمار الجديد في غرب إفريقيا"، في تصعيد واضح للغة الخطاب.

الجدير ذكره أن بولندا أعلنت في 14 ديسمبر 1988، اعترافها بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر العاصمة في 15 نوفمبر من العام ذاته، ورفعت مستوى تمثيل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية الدبلوماسية إلى مستوى سفارة تتمتع بجميع الامتيازات والحقوق التي تتمتع بها بعثات أخرى معتمدة لدى وارسو.

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