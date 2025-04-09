صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بقرية وادى الملاك بأبو حماد

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية وادى الملاك بمركز أبوحماد، وتم الكشف خلالها على 2568 مواطن مجانًا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات

القافلة اشتملت على 11 عبادة

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الصحة بالشرقية: إن الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أكد أن القافلة الطبية المجانية بقرية وادى الملاك بمركز أبو حماد استمرت يومين واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية.

التخصصات التى ضمتها القافلة

وأوضح أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والعظام، الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة وكذلك الرمد والأسنان"، كما تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال.

جانب من القافلة -فيتو

اتخاذ الإجراءات الوقائية

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

أهالى القرية والقرى المجاورة

تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2568 مريض من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 25حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

عقد جلسات توعية صحية

فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين هذا وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية.

محافظ الشرقية

ومن جانبه أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لتنظيم القوافل الطبية المجانية للقرى النائية بنطاق المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة " التي تستهدف جميع المواطنين، وتوفيرالدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياه كريمة وآمنة لهم.

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