صحة الشرقية: تشغيل وحدة الكي الحراري للأورام بمستشفى أبو كبير المركزي

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إنه تم تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي، لأول مرة، حيث تقدم خدمات طبية نوعية ومتخصصة في مجال الأورام منها "علاج أورام الكبد بالكي الحراري، وعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وذلك باستخدام الكي الحراري للعقد النشطة، وعلاج آلام العمود الفقري المزمنة، وعلاج أورام الثدي الليفية، بالإضافة إلى علاج أورام العظام والأورام الثانوية بالكي الحراري.

قائمة الحضور

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد عوض بيصار أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد المطلب محمد أستاذ علاج الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور أمرالله أستاذ علاج الأورام، والدكتور أحمد سليمان استشاري علاج الأورام" إلى جانب عدد من أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى وهم الدكتور إيهاب عبدالله والدكتور محمود مشرف والدكتور أحمد عيسى.

تشغيل وحدة الكى الحرارى للأورام

وتستقبل وحدة الكي الحراري للأورام بمستشفى أبوكبير المركزي، لتقديم خدمات طبية متقدمة في مجالات الأورام والكبد والغدد، المرضى يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

خطة مديرية الصحة

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بـ محافظة الشرقية لتحسين مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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