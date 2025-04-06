صحة الشرقية:47 ألف مريض يستفيدون من خدمات "رعايات مصر"

نجح مركزالخدمات الطارئة والنداءالآلي 137 التابع لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع المشروع القومي «رعايات مصر»، في تقديم الرعاية الصحية لـ 47 مريض تقريبا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، منهم 1293بالشرقية.

الأسبوع الثالث والثلاثون للمبادرة

وذلك خلال الأسبوع الثالث والثلاثين للمبادرة، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من الخدمة 46790 مريضا منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس 2024 الماضى، وذلك في إطار التنسيق الفعّال بين مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة الشرقية، ووزارة الصحة والسكان.

مركز الرعاية الحرحة والمشروع القومى رعايت مصر بقدم الخدمة ل47 الف مريض -فيتو

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، بالإضافة للحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته.

التنسيق من خلال البرنامج الالكترونى بالوزارة

بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفًا بأن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، حيث يتم التنسيق من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات بهدف القضاء على قوائم الإنتظار.

مركز الرعاية الحرحة والمشروع القومى رعايت مصر بقدم الخدمة ل47 الف مريض -فيتو

الشكر لفريق العمل من المحافظ

وقدم الشكر لجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الإستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقًا للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

الدكتور هانى مصطفى جميعة

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم خلال الأسبوع الـ 33 الخدمة لعدد 1293 مريض، مشيرًا أنه تم تسكين 852 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين 71 حالة بالعناية المركزة للقلب، فضلًا عن تسكين 193 طفل بالحضانات و48طفل رعاية مركزة للأطفال،

مركز الرعاية الحرحة والمشروع القومى رعايت مصر بقدم الخدمة ل47 الف مريض -فيتو

حالات الحروق والعناية المركزة

بالإضافة لـ3 حالات سموم بعناية السموم، وحالة بعناية الحروق، وحالة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد 124 حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة، منها إجراء 5 حالات قسطرة قلبية طارئة، وتحويل حالة لوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء حالة جراحة متقدمة للأطفال.

الدكتورشريف شاهين

وذلك تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة ومسئول الحضانات وعنايات الأطفال، والدكتور وائل حلمي مسئول أقسام العنايات المركزة، والدكتور أحمد عيد مسئول أقسام الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمود نافع مشرف العنايات.

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