أخبار الاقتصاد اليوم، البنك المركزي ينفي إيقاف طباعة العملات البلاستيكية، الذهب ينخفض من أعلى مستوياته بنسبة 1.5%، صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 19.7%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



بالأرقام، فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار خلال يناير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي واردات مصر من السيارات وقطع غيار وأجزاء ومكونات سيارات خلال شهر يناير الماضي 2025 والتي بلغت قيمة فاتورتها نحو 557 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وبلغت قيمة الفاتورة نحو 355 مليون دولار بزيادة تبلغ 57%.





ووفقا لما نشره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن قيمة الزيادة في واردات السيارات والدراجات والجرارات ومكوناتها وأجزائها المستوردة من الصين ارتفعت بنسبة 68%، حيث سجلت قيمة إجمالي 126.3 مليون دولار, بينما كانت بقيمة 75.118 مليون دولار في يناير الماضي.





وأشار التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل استيراد السيارات الملاكي في يناير 2025 انخفض بنسبة 34% وبلغ قيمة 199 مليون دولار، مقابل مبلغ 200 مليون دولار في يناير 2024، وحدث ارتفاع في مبيعات باقي نوعيات المركبات بقيمة 144%، حيث تم تسجيل 144 مليون دولار، بينما كانت في يناير الماضي 59 مليون دولار.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مكونات السيارات وقطع الغيارقد جري استيرادها بقيمة 211 مليون دولار في يناير 2025, بينما كانت القيمة في يناير 2024 بواقع 100 مليون دولار وبلغ النمو أكثر من 110 %.



وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات استيراد الأتوبيسات والميكروباصات والميني باص في مصر, فقد بلغت قيمة 832 ألف دولار, بينما كانت بقيمة 3.7 مليون دولار في يناير 2024 مما يعني تراجع بأكثر من 77%. كما ارتفعت قيمة استيراد سيارات نقل البضائع الي 23 مليون دولار, بينما كانت 19 مليون دولار في يناير 2024.



سعر الذهب ينخفض من أعلى مستوياته بنسبة 1.5%

تراجع سعر الذهب بعد بلوغه مستوى 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، وسط توجه التجار لجني الأرباح بعد ارتفاعه بنسبة 10% تقريبا هذا الشهر.

وانخفض سعر الذهب، بحوالي 1.5% خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى مستوى قياسي جديد مع تحسن شهية المخاطرة في ظل انتعاش الأسهم واستقرار السندات والدولار، بحسب وكالة بلومبرج.

كما وصل سعر الذهب إلى منطقة ذروة الشراء، ما يشير إلى أن الصعود السعري الأحدث قد يكون مبالغا فيه، تجاوز مؤشر القوة النسبية لـ14 يوما -الذي يقيس سرعة وشدة التحركات- مستوى 78 نقطة، متجاوزا مستوى 70 نقطة والذي يشير إلى ذروة شراء الأصل.

شيري تطور قطاع السيارات الهايبرد بالعالم



استعرضت شركة شيري، استراتيجيتها الطموحة لتقنية سيارات الهايبرد خلال احدث مؤتمراتها في مدينة ووهو الصينية شهر أبريل الجاري، حيث شهدت الفعالية إطلاق "إعلان المعيار العالمي لتقنية الهايبرد" و"مبادرة المصدر المفتوح"، بالإضافة إلى الكشف عن العلامة التجارية الجديدة "شيري سوبر هايبرد (CSH)"، في خطوة تاريخية تعكس تحول الشركة من متابعة التكنولوجيا إلى ريادتها العالمية.

وتعتمد شيري على أربعة مبادئ أساسية في استراتيجيتها للهايبرد التطوير البيئي، التكلفة الاقتصادية، السلامة، والنطاق الموثوق به، حيث بدأت رحلتها في تطوير تقنية الهايبرد منذ عام 2001، أصبحت اليوم رائدة في هذا المجال بفضل امتلاكها لحلول متطورة وأوسع مجموعة من الطرازات الهايبرد.

كما طورت شيري منظومة ثلاثية فريدة تشمل التحكم الكامل في التقنيات الأساسية، حيث طورت الشركة محركات هايبرد بكفاءة حرارية تصل إلى 46.5%، وتضم هذه المنظومة معايير صناعية قائمة على السلامة، مدعومة بقاعدة بحث وتطوير عالمية، إلى جانب نظام بيئي مفتوح المصدر بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز الابتكار المشترك".

حددت معايير جديدة للسيارات الهايبرد الممتازة عبر علامتها CSH، والتي تتميز بـكفاءة عالية بفضل محركات هايبرد تصل كفاءتها الحرارية إلى 46.5%، ونظام نقل حركة بكفاءة 93%، وأداء قوي مع محركات 2.0TGDI الهايبرد التي تنتج 280 كيلوواط وتصل سرعتها إلى 24,000 دورة/دقيقة، والذكاء المتطور عبر منصات تحكم مدمجة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة تلقائيًا، والأمان الفائق باستخدام تقنيات سحابية توفر 10 طبقات حماية و5 مراكز بيانات عالمية، والقدرة على اجتياز الطرق الوعرة بفضل حلول طاقة مصممة خصيصًا للتضاريس الصعبة.

وتخطط شيري لإطلاق 19 طرازًا هايبرد في عام 2025، تشمل سيارات HEV وPHEV وREEV، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين حول العالم، كما ستختبر هذه المركبات في ظروف قاسية لضمان جودتها وأمانها، ومن المقرر أن تبدأ جولة اختبارية لمسافة 1600 كم خلال أبريل الجاري، تشمل طرازات TIGGO 9 CSH وARRIZO 8 CSH، لاختبار مدى موثوقيتها.

أطلقت شيري مبادرة المصدر المفتوح لتقنيتها الهايبرد، بالتعاون مع المركز الصيني لأبحاث السيارات (CATARC)، بهدف تعزيز الابتكار المشترك ودفع الصناعة نحو آفاق جديدة. وتتضمن المبادرة ثلاثة محاور رئيسية هي منصات مفتوحة للتقنية، وأبحاث وتطوير تعاوني، وتنمية مشتركة للمواهب.



الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا قويا، بنحو 50 جنيها بختام التعاملات بعد التراجع الكبير بالمنتصف ليبلغ إجمالى التراجعات اليوم فى جميع الأعيرة نحو 120 جنيها بعدما شهد سوق الذهب ارتفاعات جنونية متواصلة خلال تعاملات أبريل الجارى.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4200 جنيه "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 19.7%



توقع صندوق النقد الدولى، اليوم، الثلاثاء، أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعًا أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026، جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى.

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التي يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويستعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

التقرير يرصد أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد

ويرصد التقرير أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، ويتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ويستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

تجدر الاشارة الى أنه انطلقت أمس، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى.



تباين أداء البورصة بختام تعاملات منتصف الأسبوع



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 30844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 38487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13755 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12424 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

بانخفاض 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر مقابل استقرار البلدي، انخفاضات تراوحت بين 5 و10 جنيهات.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 98 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض تراوح من 5 إلى 10 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 100 إلى 107 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 105 جنيهات إلى 110 جنيهات، بانخفاض تراوح بين 5 و8 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 107 جنيهات إلى 112 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 91 جنيها إلى 92 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 93 جنيهًا إلى 95 جنيها.



البنك المركزي ينفي إيقاف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيها

نفى البنك المركزي، وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا.

وقال إنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

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