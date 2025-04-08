انهيار سعر البيض في الأسواق.. اتحاد منتجي الدواجن يوضح الأسباب وتوقعاته في شم النسيم.. وشعبة المواد الغذائية تزف بشرى بشأن أسعار اللحوم والدواجن

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، تراوحت ما بين 20 و30 جنيهًا في الكرتونة بالمزارع، فما هي أسباب انخفاض سعر البيض في الأسواق، وهل تستمر حتى احتفالات عيد شم النسيم؟

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض

أكد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الانخفاض الملحوظ في أسعار البيض في الأسواق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة

سعر البيض يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب

وقال «نبيل» لـ «فيتو» إن انخفاض أسعار البيض خلال الفترة الحالية، أكد أن قطاع البيض لا يوجد فيه احتكار، لأنه سلعة غير قابلة للتخزين، ولا يستطيع أحد التحكم في أسعار البيض، وأن سعر البيض يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسباب انخفاض أسعار البيض

وأرجع السبب في انخفاض أسعار البيض إلى وجود مخزون لدى المزارع يتخطى الـ 8 أيام، خاصة وأن إجازة عيد الفطر كانت طويلة؛ إذ بدأ التجار عدم شراء البيض من المزارع بداية من يوم الخميس السابق لإجازة العيد، وحتى يوم السبت الماضي، الأمر الذي أدى إلى وجود مخزون من البيض في المزارع؛ وعليه هناك زيادة في المعروض؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر البيض.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

توقعات باستمرار الانخفاضات في سعر البيض

وتوقع «نبيل» استمرار الانخفاضات في أسعار البيض حتى تتعادل طلبات الشراء مع كميات المعروض في الأسواق، وفي حالة زيادة طلبات الشراء فإن أسعار البيض سترتفع.

هل ترتفع أسعار البيض بالتزامن مع عيد شم النسيم 2025؟

وردًا على سؤال بشأن هل ترتفع أسعار البيض في عيد شم النسيم 2025؛ قال أحمد نبيل: لا أعتقد أن موسم شم النسيم سيغير في الأمر شيئًا، معللًا ذلك بأن احتفالات شم النسيم تحل بعد يوم واحد من احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وعليه لن يكون هناك زيادة في الطلب، متوقعًا استمرار الانخفاض في أسعار البيض.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية

انخفاض حاد في أسعار البيض البلدي

وفي نفس السياق؛ أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن أسعار البيض وخاصة البلدي شهدت انخفاضًا حادًا بعد عيد الفطر المبارك.

100 جنيه سعر طبق البيض البلدي

وأوضح «المنوفي» أن الانخفاض ليصل سعر طبق البيض البلدي إلى 100 جنيه، وفي المزارع بـ 80 جنيهًا؛ مما يعد انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالفترات السابقة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسباب انخفاض سعر البيض في الأسواق

وأضاف أن الانخفاض أسعار البيض جاء نتيجة لتحسن أوضاع الإنتاج المحلي ووفرة المعروض في الأسواق، الأمر الذي ساعد على تحقيق توازن في الأسعار لصالح المستهلكين.

تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضمان زيادة الإنتاج المحلي

وأشار إلى أن هذا التحسن يتزامن مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي اتخذها القطاع الزراعي لضمان زيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

توقعات بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن

ويرى «المنوفي» أن الانخفاض في أسعار البيض البلدي مجرد بداية، متوقعًا انخفاضًا في أسعار العديد من السلع الغذائية بما في ذلك اللحوم والدواجن وبعض المنتجات الأساسية، خلال الفترة المقبلة، نتيجة للزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي؛ والتوريدات من الأسواق الخارجية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 142 إلى 137 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 140 جنيهًا إلى 144 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 142 جنيهًا إلى 146 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات، وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 113 جنيها.

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