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اقتصاد

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، بالتزامن للاستعدادات لاحتفالات عيد شم النسيم 2025.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛  في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 142 إلى 137 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 140 جنيهًا إلى 144 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 142 جنيهًا إلى 146 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 113 جنيها.

 

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