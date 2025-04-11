علاقة صندوق النقد الدولي برفع أسعار الوقود ولماذا أصرت الحكومة على 6 شهور؟

زيادة أسعار الوقود، تغير الفترة الزمنية المحددة لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي كان محدد انعقادها كل 3 شهور ليصبح كل 6 شهور وتم ذلك خلال تدخل الحكومة لدى صندوق النقد الدولي الذي أوصى برفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025 ورغبة من الحكومة في إطالة الفترة الزمنية لرفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية.

وبذلك أقرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الانعقاد ومراجعة أسعار الوقود بعد 6 شهور قادمة.

وأشار مصدر بوزارة البترول لفيتو إلى أن مده فترة مراجعة الأسعار يهدف إلى إطالة الفترة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي المحددة لرفع الدعم عن الوقود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في تصريحات سابقة إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وأضاف، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية"لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

في مايو الماضي أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار وألزم صندوق النقد الدولي بخفض الدعم كجزء من برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار أمريكي، والذي يتطلب تحريرًا تدريجيًا للأسعار بحلول نهاية عام 2025.

2. الضغوط العالمية وضغوط سعر الصرف

وتستورد مصر 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة العملة. وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% في مارس 2024 إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد.

وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية (حوالي 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل)، فقد اعتمدت ميزانية مصر على سعر 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما فرض تعديلات لسد الفجوة.

3. التضخم والإصلاحات الاقتصادية

يساهم ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في عام 2023، ولا يزال مرتفعًا (26.4% في سبتمبر 2024) ومع ذلك، تُجادل الحكومة بأن الزيادات التدريجية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، يمكن أن تُخفف من حدة الصدمات وتهدف الحكومة إلى توفير 72 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية من خلال تعديلات الأسعار.

4. الديزل كمصدر قلق رئيسي

يُستخدم الديزل أو السولار في 70% من وسائل النقل، وهو مدعوم بشكل كبير حيث تصل تكلفته الحقيقة 20 جنيهًا مصريًا للتر وتؤثر زيادات الأسعار بشكل مباشر على تكاليف الغذاء والنقل، لذلك تُقدم الحكومة بدائل مثل القطارات فائقة السرعة لتقليل الاعتماد على الوقود.

٥. صندوق النقد الدولي والالتزامات المالية

يصر صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥ وتنتقل الحكومة من الدعم الشامل إلى دعم نقدي مُوجّه للفئات ذات الدخل المحدود.

وتُعدّ زيادات أسعار الوقود في مصر خطوةً مؤلمةً ولكنها ضرورية لتحقيق استقرار المالية العامة، وتلبية شروط صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى اقتصاد قائم على السوق ومع ذلك، لا يزال التأثير الاجتماعي يُشكّل تحديًا، لا سيما للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

الأسعار الجديدة للبترول وقرار لجنة التسعير التلقائي

اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين 95.. 19 جنيها لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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