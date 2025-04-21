أسعار ومواصفات سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المصري

سيارات جيلي، كشف الوكيل المحلي عن أسعار سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المحلي، خلال شهر أبريل الجاري لعام 2025، حيث يبلغ سعر السيارة المتوفرة نحو 925 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جيلي GX3 Pro المزودة بمحرك DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن التوفير في استهلاك الوقود، وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Semi Independent Torsion Beam، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا ويضمن لها تعدد استخدامات متميز.

مواصفات وسائل السلامة والأمان لجيلي GX3 Pro الجديدة

2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer

نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS

والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD

ونظام التحكم في المرتفعات HHC

والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC

ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC

برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS

وحساسات خلفيه للمساعده في ركن السياره Rear Sensor

ومكان لتثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.