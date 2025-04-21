الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المصري

سيارات
سيارات

سيارات جيلي، كشف الوكيل المحلي عن أسعار سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المحلي، خلال شهر أبريل الجاري لعام 2025، حيث يبلغ سعر السيارة المتوفرة نحو 925 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  جيلي GX3 Pro المزودة بمحرك  DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن التوفير في استهلاك الوقود، وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Semi Independent Torsion Beam، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا ويضمن لها تعدد استخدامات متميز.

 

مواصفات وسائل السلامة والأمان لجيلي GX3 Pro الجديدة 

2 وسائد هوائية  للسائق والراكب الأمامي

نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer

نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS

 والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD

ونظام التحكم في المرتفعات HHC

والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC

ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC

برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS

وحساسات خلفيه للمساعده في ركن السياره Rear Sensor

 ومكان لتثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات جيلي استهلاك الوقود أبريل الجارى التوفير في استهلاك الوقود
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية