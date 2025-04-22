زيزو أهلاوي أم زملكاوي.. لاعب مع إيقاف التنفيذ بعد رفض التجديد.. بيسيرو يطالب بمشاركته واللاعب يطالب بالتأمين.. الزمالك يرفض حمايته ويجهز ملفا كاملا بالغرامات.. والأهلي غائب عن المشهد

تشهد أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، مع ناديه، تطورات جديدة يوميا في ظل اشتعال الموقف بين اللاعب والنادي دون التوصل لحل لهذا النزاع بين الطرفين والذي وصل إلى الجماهير أيضا التي تتوعد اللاعب.

يذكر أن زيزو رفض التجديد للزمالك، وقام بالتوقيع للنادي الأهلي، على اعتبار أنه يحق له الانتقال لأي نادٍ الصيف القادم.

وعلى إثر هذا الموقف اشتعلت الأزمة وتصاعدت بين اللاعب ونادي الزمالك، ووصلت إلى الجماهير، وأعقب ذلك امتناع اللاعب عن حضور التدريبات وجلسة التحقيق.

زيزو لاعب مع إيقاف التنفيذ

وأصبح زيزو لاعبا مع إيقاف التنفيذ، حيث امتنع عن التدريب في الزمالك، بينما تمنعه اللوائح من التدريب مع الأهلي إلا بعد انتهاء مدة عقده مع الزمالك.

الزمالك يرفض الحلول الودية

ويرفض نادي الزمالك التوصل إلى أي حلول ودية مع اللاعب، على خلفية غيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأول دون إذن مسبق.

وأكدت مصادر داخل النادي أن مجلس الإدارة يرفض بشكل قاطع فسخ التعاقد مع زيزو بالتراضي، حتى مع عرضه التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، حيث يتمسك الزمالك بالحفاظ على حقوقه الكاملة تجاه اللاعب الذي يعتبره قد أخلَّ بالتزاماته التعاقدية.

بيسيرو يطلب زيزو

وعلى النقيض من موقف النادي، طلب بيسيرو المدير الفني للزمالك، مشاركة اللاعب بالتدريبات والمباريات لحاجة الفريق إليه خلال الفترة الحالية وأنه كمدير فني يفكر بشكل محترف في الاستفادة من اللاعب، وهو ما يريده اللاعب بشدة للحفاظ على مستواه، خاصة أنه لا يتدرب مع النادي الأهلي.

بطش الجماهير

ويخشى زيزو حضور تدريبات الفريق الأبيض تحسبا لبطش الجماهير الغاضبة.

وهناك اتجاه في الزمالك لتجميد اللاعب، ومنعه من المشاركة في المباريات حال عودته مرة أخرى للتدريب مع الفريق، وهو سيناريو قد لا يتحقق في ظل استمرار تغيب اللاعب عن تدريبات فريق الكرة.



الزمالك يرفض حماية زيزو

وفي مكالمة تليفونية بين أشرف عبد العزيز محامي زيزو، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أجراها المحامي من أجل الحصول على ضمانات تضمن حماية وسلامة زيزو داخل النادي طبقًا للوائح الفيفا حال حضوره التحقيق أو مران الفريق، لكن رد رئيس النادي جاء صادما: “أنا مش مدير أمن النادي.. أنا رئيس نادي الزمالك”.

وحاول محامي اللاعب الوصول إلى حل ودي يضمن وجود زيزو داخل النادي بأمان، لكن للأسف لم يتمكن من ذلك.

الغياب عن جلسة التحقيق

ولم يحضر زيزو جلسة التحقيق السبت الماضي لأنه لم يتسلم إخطارًا رسميًّا بعلم الوصول بموعد الجلسة بحسب تصريحات محاميه.

وأكد المحامي أن الإخطار الوحيد الذي وصل إلى اللاعب كان بخصوص تغيب زيزو عن التدريبات منذ الخميس الماضي، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء لاتخاذ القرار.

وتنص اللائحة على ضرورة إنذار اللاعب ثلاث مرات متتالية قبل اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضده.

وكانت تلك الجلسة تمثل أول إنذار، ومن المقرر توجيه إنذار ثانٍ للاعب خلال الأيام المقبلة، وفي حال تكرار الغياب سيُوجَّه إليه إنذار ثالث وأخير، وفي حال عدم امتثاله للتحقيق بعد المرة الثالثة، سيقوم الزمالك برفع شكوى رسمية ضده أمام الجهات المختصة.

الزمالك يطبق اللائحة.. عقوبات يومية على زيزو

وقرر نادي الزمالك تفعيل اللائحة الداخلية للنادي وتطبيق الغرامات المقررة على اللاعب عن كل يوم غياب عن التدريبات.

وبحسب اللوائح المعتمدة داخل النادي، يُخصم من مستحقات زيزو مبالغ مالية عن كل يوم يتغيب فيه عن التدريبات دون إذن، وهو ما يُعد إجراءً رسميًا يهدف إلى فرض الانضباط داخل الفريق.

وأكد مصدر داخل الجهاز الإداري أن اللاعب لم يقدم أي مبررات رسمية أو طبية لغيابه، وهو ما دفع الإدارة لتوثيق الغيابات وتطبيق العقوبات دون تهاون، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه مهما بلغت الضغوط، وأن الجميع داخل النادي ملتزم بتطبيق القانون واللوائح.

مستحقات زيزو

واكد محامي اللاعب ان مستحقات المالية تبلغ 73 مليون جنيه لدى نادي الزمالك.

فيما قال مصدر داخل نادي الزمالك: إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه ولم يتسلّمها بعد.

وأضاف المصدر أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، وأن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كـإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.



وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافيًا في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافيًا في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظًا على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة "بونص"، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد المصدر على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%. كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

خصم 25% من مستحقات زيزو

ويسعى نادي الزمالك لخصم 25% من مستحقات زيزو مع تجهيز ملف كامل من المخالفات التي قام بها اللاعب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تراكم الغرامات المالية نتيجة تغيبه والتي قد تفوق مستحقاته المتأخرة لدي النادي

وسيطالب الزمالك بالعوائد المالية والإعلانية التي وقعها اللاعب مع النادي.

إزالة صورة زيزو من بين صور أساطير الزمالك

بذكر أنه تمت إزالة صورة احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من على جدران ملعب الناشئين.

ووضع نادي الزمالك مجموعة من صور أساطير النادي على جدران ملعب الناشئين، قبل أن يقوم عمال النادي بإزالة صورة زيزو بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

بيان نادي الزمالك

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا حول الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن لاعبه أحمد سيد زيزو.

وأكد نادي الزمالك في بيانه عدم مسئوليته عن أي أخبار يتم تداولها بشأن اللاعب وموقف مجلس إدارة الأبيض، سوى ما ينشر عبر منصة النادي وموقعه الرسمي.

كما أكد النادي أنه غير مسئول عن حماية اللاعب حال حضوره النادي.

وجاء البيان كالتالي:

بلاغ للنائب العام

وأكد أشرف عبد العزيز محامى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي حدثت للاعب من قبل مسئولي الزمالك.

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