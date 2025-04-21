الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا حول الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن لاعبه أحمد سيد زيزو.

وأكد نادي الزمالك في بيانه عدم مسئوليته عن أي أخبار يتم تداولها بشأن اللاعب وموقف مجلس إدارة الأبيض، سوى ما ينشر عبر منصة النادي وموقعه الرسمي.

بيان نادي الزمالك

وجاء البيان كالتالي

وتواصل تصاعد أزمة أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، في ظل تمسك إدارة النادي بموقفها الرافض للوصول إلى أي حلول ودية مع اللاعب، على خلفية غيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأول دون إذن مسبق.

وأكدت مصادر داخل النادي أن مجلس الإدارة يرفض بشكل قاطع فسخ التعاقد مع زيزو بالتراضي، حتى مع عرضه التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، حيث يتمسك الزمالك بالحفاظ على حقوقه الكاملة تجاه اللاعب الذي يعتبره قد أخل بالتزاماته التعاقدية.

الزمالك يطبق اللائحة.. عقوبات يومية على زيزو

وفي تطور جديد للأزمة، قرر نادي الزمالك تفعيل اللائحة الداخلية للنادي وتطبيق الغرامات المقررة على اللاعب عن كل يوم غياب عن التدريبات.

وبحسب اللوائح المعتمدة داخل النادي، يُخصم من مستحقات زيزو مبالغ مالية عن كل يوم يتغيب فيه عن التدريبات دون إذن، وهو ما يُعد إجراءً رسميًا يهدف إلى فرض الانضباط داخل الفريق.

وأكد مصدر داخل الجهاز الإداري أن اللاعب لم يقدم أي مبررات رسمية أو طبية لغيابه، وهو ما دفع الإدارة لتوثيق الغيابات وتطبيق العقوبات دون تهاون، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه مهما بلغت الضغوط، وأن الجميع داخل النادي ملتزم بتطبيق القانون واللوائح.

زيزو خارج الحسابات الفنية والجماهير منقسمة

على الجانب الفني، استقر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب على استبعاد زيزو من قوائم المباريات المقبلة، نظرًا لغيابه المتواصل عن التدريبات، وهو ما يصعب من مسألة الاعتماد عليه فنيًا في الفترة الحالية.

ويأتي هذا القرار في ظل حرص الجهاز على الحفاظ على تركيز الفريق وتجنيبه أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على الأداء الجماعي.

ورغم أن زيزو كان يُعد من الركائز الأساسية للفريق في المواسم الأخيرة، إلا أن أزمته الحالية تسببت في انقسام بين الجماهير، حيث يرى البعض ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاهه، بينما يطالب آخرون بمحاولة احتواء الأزمة وعودة اللاعب حفاظًا على استقرار الفريق.

موقف الزمالك

وأكدت إدارة الزمالك أنها لن تسمح بأي خرق للانضباط داخل صفوف الفريق، وأن تطبيق اللوائح هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة النادي، في الوقت الذي يبقى فيه مستقبل زيزو غامضًا حتى إشعار آخر.

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