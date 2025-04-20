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رياضة

الزمالك يجدد رفضه للحلول الودية مع زيزو ويتمسك بحقوقه

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء جددوا رفضهم التام لفكرة الوصول إلى حلول ودية مع لاعب الفريق أحمد مصطفى “زيزو”، في ظل الأزمة المستمرة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن النادي تمسكه بحقوقه تجاه اللاعب، رافضًا التنازل أو التفاوض على فسخ التعاقد بالتراضي، حتى في حال تنازل زيزو عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك ترى أن اللاعب أخلَّ بالتزاماته، بعدما واصل الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن، وهو ما يعتبره النادي خرقًا واضحًا لبنود التعاقد، ويمنحه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحه.

الجهاز الفني يستبعد زيزو من حساباته في المباريات المقبلة

في الوقت نفسه، قرر الجهاز الفني استبعاد زيزو من حساباته في المباريات المقبلة، خاصة في ظل غيابه المستمر عن الاستعدادات وعدم التزامه بالبرنامج التدريبي.

ويأتي هذا الموقف ليزيد من تعقيد الأزمة بين اللاعب والنادي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وسط ترقب من جماهير الزمالك التي كانت تعتبر زيزو من الركائز الأساسية للفريق في المواسم الأخيرة.

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أحمد مصطفي “زيزو” التدريبات الجماعية نادي الزمالك القلعة البيضاء فسخ التعاقد بالتراضي التدريبات الجماعية للفريق

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