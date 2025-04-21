الحسم اقترب، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة التعاقد مع اللاعب السويسري ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت في الدوري السويسري تمهيدًا لانضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك توصلوا لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب من حيث البنود الشخصية، بعدما جرت مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية شهدت مرونة كبيرة من الطرفين.

وأوضح المصدر أن اللاعب أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص الزمالك، خاصة بعد الاطلاع على المشروع الرياضي الذي يسعى النادي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة تسعى لإنهاء كافة التفاصيل التعاقدية قريبًا، خصوصًا ما يتعلق بالاتفاق مع ناديه الحالي.

وأشار إلى أن بعض الأطراف حاولت التدخل مؤخرًا وتحذير اللاعب من خطوة الانضمام للزمالك، لكن كوتيسا لم يتأثر بتلك المحاولات، ويتمسك بالصفقة حتى الآن.

ويأمل الزمالك في حسم التوقيع بشكل رسمي خلال أيام قليلة، ليكون كوتيسا أحد أبرز صفقات الصيف التي يعول عليها النادي لتعزيز صفوفه، خصوصًا في ظل حاجة الفريق لعناصر وسط قوية تُعيد التوازن في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.

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