فوائد بذور الشيا، تعزز الشعور بالشبع وتحمي قلبك وجهازك الهضمي

فوائد بذور الشيا، تُعتبر بذور الشيا من الأطعمة المذهلة في فوائدها، مما جعلها اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل فوائدها الصحية العديدة.

تتوفر بذور الشيا على شكل حبوب صغيرة سوداء أو بيضاء، وهي مستمدة من نبات الشيا (Salvia hispanica) الذي ينمو في المناطق الاستوائية.



أهم فوائد بذور الشيا للصحة



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا تعد إضافة جيدة للنظام الغذائي بفضل فوائدها الصحية المتعددة. من دعم صحة القلب وتحسين الهضم إلى تعزيز فقدان الوزن وزيادة الطاقة.

فوائد بذور الشيا

أضافت الدكتورة مروة، أن بذور الشيا تستحق مكانتها كواحدة من أفضل الأطعمة الصحية، التي تحتوي على مكونات غذائية غنية تجعلها خيارًا مثاليًا لإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. مصدر غني بالعناصر الغذائية

تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف، البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن. فكل 28 جرامًا من بذور الشيا تحتوي على حوالي 11 جرامًا من الألياف، مما يساعد في تحسين الهضم والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنها غنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3، التي تُعتبر مفيدة لصحة القلب والدماغ.

2. دعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن استهلاك بذور الشيا يمكن أن يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تحتوي البذور على الأوميغا-3 التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكولسترول. كما أن الألياف الموجودة في بذور الشيا تُساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تُعتبر الألياف الموجودة في بذور الشيا مثالية لتحسين صحة الجهاز الهضمي. فهي تعزز من حركة الأمعاء وتساعد في منع الإمساك. كما أن هذه الألياف تُساعد في دعم نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يُساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. إنقاص الوزن

تُعتبر بذور الشيا خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن. نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، فإنها تُعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. كما أن بذور الشيا تمتص الماء وتتحول إلى جل في المعدة، مما يُساعد في زيادة الشعور بالامتلاء.

بذور الشيا

5. زيادة الطاقة والتحمل

تحتوي بذور الشيا على نسبة جيدة من البروتين، مما يجعلها غذاء مثاليًا للرياضيين ولمن يمارسون النشاط البدني. البروتين يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة. يُمكن تناول بذور الشيا كمصدر طاقة طبيعي قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

6. تحسين صحة العظام

تحتوي بذور الشيا على مجموعة من المعادن الهامة لصحة العظام، مثل الكالسيوم، الفوسفور، والماغنيسيوم. هذه المعادن ضرورية للحفاظ على كثافة العظام وصحتها، مما يُقلل من خطر الإصابة بالهشاشة.

7. تنظيم مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الشيا قد تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. الألياف القابلة للذوبان فيها تُبطئ من امتصاص السكر في الدم، مما يُساعد على تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

8. دعم صحة البشرة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تُساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يُعزز صحة البشرة ويُقلل من علامات الشيخوخة. كما أن الأحماض الدهنية الأوميغا-3 تُساعد في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها.

9. طريقة سهلة للإضافة إلى النظام الغذائي

تُعتبر بذور الشيا سهلة الاستخدام، حيث يمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة. يمكن تناولها مع الزبادي، العصائر، الشوفان، أو حتى استخدامها في الخبز. تُضيف نكهة خفيفة وقوامًا مميزًا، مما يجعلها خيارًا شائعًا في وصفات متعددة.