فوائد الدوم، يحمي من السرطان والقلب ويخفض ضغط الدم

فوائد الدوم، الدوم من أنواع الفاكهة التى عرفت منذ القدم ورغم أنه صلب إلا أن له عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وفوائد الدوم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويقدم كعصير.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الدوم هو ثمرة تنتمي إلى فصيلة النخيل، وتنتشر هذه الشجرة في المناطق الحارة، خاصة في صعيد مصر والسودان وأجزاء من إفريقيا، وتتميز ثمرتها بقشرتها الصلبة ولُبها الليفي الحلو المذاق، ويعتبر الدوم من الثمار القديمة التي استخدمها الفراعنة في الطب والتغذية، ولا تزال تُستخدم حتى اليوم لما لها من فوائد صحية عظيمة.

فوائد الدوم للصحة

فوائد الدوم للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الدوم التى تدفعنا لتناوله:-

الدوم له تأثير إيجابي على صحة القلب، وذلك بسبب خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي الدوم على مركبات تعمل كموسعات للأوعية الدموية، مما يسهم في تقليل ضغط الدم المرتفع بطريقة طبيعية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار، وأظهرت الدراسات أن تناول الدوم بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيء ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين

يُعتبر الدوم من الثمار المفيدة لمرضى السكري، حيث يحتوي على ألياف تساعد في تنظيم امتصاص السكر في الدم

يعمل على تحفيز إفراز الإنسولين الطبيعي وتحسين استجابة الجسم له، ويُنصح به كمشروب طبيعي خالٍ من السكر لمرضى السكري.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يسهم في تحسين عملية الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخات.

يعمل كمطهر طبيعي للجهاز الهضمي.

الدوم غني بمركبات البوليفينولات، وهي مواد مضادة للأكسدة، وهى تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وتقي من أمراض السرطان، خاصة سرطان القولون والبروستاتا.

يساهم في إبطاء علامات التقدم في السن والحفاظ على شباب البشرة.

يستخدم الدوم تقليديا في تحسين الصحة الجنسية لدى الرجال، حيث يُقال إنه يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها.

يُعتقد أنه يعمل على تعزيز الرغبة الجنسية وتنشيط الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية.

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد الدوم على، تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة والوقاية من أمراض مثل الزهايمر.

يحتوي الدوم على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B المركب (مفيد للأعصاب)، فيتامين A (لصحة العين والبشرة)، الكالسيوم والفسفور (لعظام قوية)، الحديد (لمنع فقر الدم).

طريقة استخدام الدوم

وتابعت، يقدم الدوم كمشروب الدوم البارد، حيث يتم نقع قطع الدوم في الماء لفترة، ثم يُغلى ويُشرب بعد التصفية، زيُمكن تحليته بالعسل أو يُشرب بدون سكر، مسحوق الدوم، ويمكن طحنه وإضافته للمخبوزات أو تناوله مع الزبادي، أكله مباشرةً، حيث يمكن تكسير القشرة الصلبة وأكل اللب الليفي.

محاذير تناول الدوم

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الدوم ليس مجرد ثمرة تقليدية، بل هو كنز طبيعي مليء بالفوائد الصحية التي تشمل الوقاية من أمراض القلب والسكري، وتحسين الهضم، وتقوية المناعة والخصوبة، ويمكن اعتباره جزءًا من نمط الحياة الصحي، خاصة إذا استُهلك بشكل منتظم ومتوازن، ورغم فوائده العديدة، يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.

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