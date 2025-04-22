تفاصيل إصابة 13 طالبًا باختناق جماعي في الأردن جراء تسريب غاز

تعرض طلاب مدرسة في الأردن، لحالات ضيق تنفس جماعي جراء تسرب غاز من منشأة صناعية قريبة صباح اليوم الثلاثاء، قبل نقلهم للمستشفيات دون تسجيل وفيات أو إصابات خطرة.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن عدد المصابين في الحادثة 13 طالبًا في مدرسة سعد بن عبادة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة في محافظة العاصمة.

لكن مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، طمئنوا الأهالي بأن جميع المصابين في وضع صحي جيد، ومن المتوقع مغادرتهم المستشفى هذا اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وتقع المدرسة بمحاذاة منطقة صناعية، حيث حدث تسرب غاز من أحد الكراجات المجاورة؛ ما تسبب في انتشار رائحة قوية أدت إلى شعور عدد من الطلبة بأعراض تنفسية.

وحضرت كوادر الدفاع المدني والإسعاف على الفور إلى الموقع، وجرى التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات اللازمة لها، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وأظهرت صور من أمام المدرسة، عددًا من سيارات الإسعاف ملأت الطريق لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات.

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