الأردن يرحب بالتوافق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بإعلان سلطنة عُمان عن التوافق الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وايران خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، والذي أفضى إلى اتفاق الجانبين للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الاردنية السفير سفيان القضاة، دعم المملكة الأردنية جميع الجهود الدبلوماسية المُستهدفة تعزيز الحوار وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، مما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وثمّن جهود سلطنة عُمان وايطاليا في استضافة المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مواصلة إيران تمسكها بالحوار والدبلوماسیة کأداة وصفها بـالفریدة لتسویة القضایا.

الحوار والدبلوماسیة أداة لتسویة القضایا

وقال بقائي في متشور على صفحته في منصة "إكس": إنه "في ظل الظروف التي یواجه العالم التحدیات والتهدیدات غیر المسبوقة ضد سیادة القانون والقیم الإنسانية المشترکة فنحن مازلنا متمسكين بالحوار والدبلوماسیة کأداة منقطعة النظیر لتسویة القضایا". وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وشکر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سلطنة عمان وإیطالیا علی الإستضافة المشترکة للمباحثات غیر المباشرة بین إيران والولايات المتحدة.

وأوضح بقائي، "نغادر مدینة روما ونحن نشکر عمان وإیطالیا علی الإستضافة المشترکة لهذه الجولة الهامة من المباحثات غیر المباشرة بین إيران وأمريکا".

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