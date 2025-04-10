الخميس 10 أبريل 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي من مطبخك لتقشير البشرة وإعادة نضارتها

تقشير البشرة
تقشير البشرة

تقشير البشرة من الخطوات المهمة للعناية الأسبوعية بالبشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام ما يحافظ على نعومة ونضارة البشرة.

وتقشير البشرة الاسبوعى عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية التى تحضر بسهولة وهى فعالة وآمنة على البشرة وأفضلها الفتيات كثيرا.

 

قناع طبيعي لتقشير البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة وإعادة نضارتها.

المكونات:-

نصف ملعقة بن

نصف ملعقة سكر

ملعقة عسل نحل 

نصف ملعقة زيت زيتون 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها البن والسكر ونخلطهم معا.
  • ثم نضيف العسل وزيت الزيتون ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نفرك القناع على البشرة لمدة دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة وينظفها ويفتحها ويعيد جمالها.
قناع طبيعي لتقشير البشرة 
قناع طبيعي لتقشير البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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