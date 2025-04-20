في غارات جوية أمريكية على صنعاء، مصرع وإصابة 13 شخصا

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، سقوط شخصين وإصابة 11 آخرين في قصف أمريكي استهدف صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، نقلا عن وزارة الصحة، بسقوط شخصين و11 جريحا حصيلة العدوان الأمريكي على صنعاء العاصمة والمحافظة.

غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء

وشنّ الطيران الأمريكي سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واستهدفت غارات جوية جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة.

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة ألف غارة جوية على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق وسائل إعلام حوثية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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