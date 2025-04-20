بعد أن طالتهم الفضيحة، مساعدو هيجسيث: شوهوا سمعتنا

فضيحة سيجنال، استنكر 3 مستشارين كبار سابقين لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ما وصفوه بـ "الهجمات التي لا أساس لها" بعد أن تم إحالتهم إلى الاستيداع في تحقيق موسع بشأن تسريب معلومات على خلفية "فضيحة سيجنال".

وكان دان كالدويل، مساعد هيجسيث، وكولين كارول، رئيس موظفي نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرج، ودارين سيلنيك، نائب رئيس موظفي هيجسيث، من بين 4 مسؤولين في الدائرة المقربة لهيجسيث تم إحالتهم إلى الاستيداع الأسبوع الماضي.

وفي حين تم وضع الثلاثة في البداية في إجازة إجبارية في انتظار التحقيق، جاء في بيان مشترك نشره كالدويل على منصة إكس: "نشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي انتهت بها خدمتنا في وزارة الدفاع. لقد قام مسؤولون مجهولون في البنتاجون بتشويه سمعتنا بهجمات لا أساس لها لدى خروجنا من الباب".

وأضاف المنشور: "في هذا الوقت، لم يتم إخبارنا حتى الآن بالضبط ما الذي تم التحقيق معنا بشأنه، أو ما إذا كان لا يزال هناك تحقيق نشط، أو ما إذا كان هناك حتى تحقيق حقيقي في تسريبات في المقام الأول".

كما أعلن المتحدث السابق باسم البنتاجون جون أوليوت استقالته هذا الأسبوع. ومع ذلك، قال البنتاجون إنه تم الطلب من أوليوت تقديم استقالته.

تأتي هذه الاضطرابات بعد أقل من 100 يوم من تولي إدارة ترامب السلطة، حيث وجد البنتاجون نفسه بشكل متكرر في وسط تحركات مثيرة للجدل من إقالة لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين إلى مراسيم واسعة لتطهير المحتوى الذي يروج للتنوع أو المساواة أو الإدماج.

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