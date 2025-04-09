وزير الدفاع الأمريكى يلوح بتحركات ضد تهديدات الصين

أكد وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، اليوم، من بنما، أن أمريكا لا تسعى إلى حرب مع الصين، لكنها ستتحرك لاحتواء ما وصفه بـ التهديدات الصينية في القارة الأمريكية.

وزير الدفاع الأمريكى يشرح تهديدات الصين لبلاده

وقال وزير الدفاع الأمريكى في اليوم الثاني من زيارته إلى بنما: "نحن لا نسعى إلى حرب مع الصين.. ولكن معًا، علينا أن نتجنب الحرب عبر احتواء تهديدات الصين في هذه المنطقة في شكل صلب وقوي".

وأضاف هيجسيث، "علينا أن ندرك التهديد الذي تشكله الصين على بلداننا وشعوبنا وعلى السلام في هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أن شركات صينية "تستحوذ على أراض وبنى تحتية حيوية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والاتصالات".

ولفت وزير الدفاع الأمريكى أن "الجيش الصيني يتواجد على نطاق واسع في نصف الكرة الغربي"، مضيفًا أنه "يستغل منشآت عسكرية" و"يستغل الموارد الوطنية والأراضي لتغذية طموحاته العسكرية العالمية".

وزير الدفاع الأمريكى يتهم الصين بشرقة الغذاء من شعوب ودول القارة الأمريكية

مشيرا، أيضًا إلى أن، "أساطيل الصيد الصناعية الصينية التي تسرق الغذاء من دولنا وشعوبنا".

واعتبر وزير الدفاع الأمريكى، أن "بكين تستثمر وتعمل في هذه المنطقة من أجل تحقيق تفوّق عسكري ومكاسب اقتصادية غير عادلة".

وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن تسمح بأن يكون للصين نفوذ على قناة بنما التي شيدتها الولايات المتحدة وتوعد ترامب باستعادتها.

واختتم: "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بنما لضمان أمن القناة وتعزيز مصالحنا الأمنية المشتركة معًا، نستعيدها من النفوذ الصيني".

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