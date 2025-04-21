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ثقافة وفنون

كيفن هارت يقدم عرضا كوميديا على مسرح عبادي الجوهر في جدة 1 مايو المقبل

كيفن هارت، فيتو
كيفن هارت، فيتو

يحل الفنان العالمي كيفن هارت ضيفا على مدينة جدة في أمسية كوميدية على مسرح عبادي الجوهر يوم 1 مايو المقبل.

وتأتي الأمسية في إطار الاستاند أب كوميدي الذي ستشهده مدينة جدة لأول مرة خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

كانت مدينة جدة شهدت مؤخرا حفلا للفنانة أنغام في واحدة من أقوى الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

حفل أنغام في السعودية 

وأشعلت أنغام حفلها في جدة بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم: عرفها بيا، هو أنت مين، كان بريء، يا ريتك فاهمني.

 

 

وتستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

 

 

 

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كيفن هارت الفنان كيفن هارت جدة الرياض
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