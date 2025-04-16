أنغام تجري البروفات الأخيرة لحفل جدة

تجري الفنانة أنغام بالوقت الحالي البروفات الأخيرة بشكل مكثف، قبل انطلاق حفلها غدا بالمملكة العربية السعودية.

حفل أنغام في جدة

وشهدت مدينة جدة تجهيزات ضخمة لحفل أنغام من حيث تجهيز مسرح عبادي الجوهر، ومكان استقبال الجمهور، ونظام الصوت قبل انطلاق الحفل غدا الخميس.

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وكانت الشركة المنظمة “بنش مارك” قد طرحت التذاكر يوم 11 أبريل، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث كان الطلب مرتفعًا فور الإعلان عنها، في إشارة إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام في المملكة العربية السعودية.

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