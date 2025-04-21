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ثقافة وفنون

لأول مرة، ستاند آب كوميدي في جدة قريبا

ستاند اب كوميدي في
ستاند اب كوميدي في مدينة جدة قريبا، فيتو

أعلنت شركة بنش مارك عرض ستاند اب كوميدي في مدينة جدة قريبا، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت الشركة إعلانا قصيرا عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: لأول مرة عرض ستاند اب كوميدي ضخم في جدة قريبا.. انتظرونا.

كانت مدينة جدة شهدت مؤخرا أحيت حفلا للفنانة أنغام في واحدة من أقوى الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

حفل أنغام في السعودية 

وأشعلت أنغام حفلها في جدة بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم: عرفها بيا، هو أنت مين، كان بريء، يا ريتك فاهمني.

وتستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

 

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جدة الرياض موسم الرياض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية
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