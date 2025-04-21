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رياضة

كولر يدرس هذا الأمر استعدادا لمواجهة صن داونز بإياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

كولر
كولر

الأهلي، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستمرار في الاعتماد على خماسي في خط دفاع الأحمر خلال مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادم. 

وكان مارسيل كولر اعتماد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا امام صن داونز علي خماسي في قلب الدفاع، والذي أدي فيه اللاعبين بشكل جيد مما جعل السويسري يفكر جديا في الاعتماد علي هذا الاسلوب في مواجهة الإياب.  

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

 وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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