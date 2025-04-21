الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 20 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية

شَنت اليوم الإثنين، إدارة تموين الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة برئاسة  نشأت عبد الله مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، للمرور على المصانع بدائرة مدينة الصالحية الجديدة وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص.

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حملات تموينية لضبط الاسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو
حملات تموينية لضبط الأسماك والرنجة والتأكد من صلاحيتها - فيتو

التحفظ على 15 طن رنجة وأسماك 

 وتم التحفظ على 15 طن رنجة وأسماك  مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون فواتير تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1316 و1317 جنح الصالحية الجديدة.

المهندس أحمد القوشتي 

كما  شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة مكبرة برئاسة المهندس أحمد القوشتي مدير عام التجارة الداخلية ومفتشي الإدارة، بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة أبو كبير وأسفرت الحملة عن طن أسماك ورنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وتم تحرير المحاضر رقم  8076 و8078 و8079 و8079 و8080  جنح أبو كبير.

 

حملات تموينية لضبط الاسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو
حملات تموينية لضبط الأسماك والرنجة والتأكد من صلاحيتها - فيتو

ادارة تموين الحسينية 

كما قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة الدكتور إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية برفقة  مفتشي الإدارة بحملة تموينية للمرور على الأسواق وتم ضبط 2 طن رنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة.

قطاع تموين جنوب الشرقية 

كما شَن قطاع جنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع ومصطفي بيومي حملة تموينية برفقة حملة إدارة تموين العاشر من رمضان وبالاشتراك مع الطب البيطري، وذلك للمرور على الأسواق بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

حملات تموينية لضبط الاسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو
حملات تموينية لضبط الأسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو

تحرير محاضر بالعاشر من رمضان 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سمك رنجة بدون فواتير تدل على مصدرها وتم تحرير محضر برقم 4004 جنح العاشر و 500 كيلو بطاطس ودجاج مجمد مجهول المصدر وتحرير محضر برقم 4005 كما تم ضبط 2000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر وتحرير محضر برقم 4007 جنح العاشر.

حملات تموينية لضبط الاسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو
حملات تموينية لضبط الأسماك والرنجة والتأكد من صلاحيتها - فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محال بيع الأسماك المملحة. 

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وذلك للتأكد  من  صلاحية الأسماك والتزام أصحابها بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع. وذلك طبقا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

حملات تموينية لضبط الاسماك والرنجة والتاكد من صلاحيتها - فيتو
حملات تموينية لضبط الأسماك والرنجة والتأكد من صلاحيتها - فيتو

 

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محافظة الشرقية تموين الصالحية الجديدة حملة مكبرة نشأت عبدالله مدير الادارة مفتشى الادارة مدينة الصالحية ضبط مخزن بدون ترخيص

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