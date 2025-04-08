ضبط 244 بطاقة تموينية و3 مخابز تنتج أرغفة ناقصة الوزن وغير مطابقة للمواصفات بالجيزة

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بالجيزة حملة تفتيشية بقيادة صفية حسني، مديرة الإدارة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية.



ضبط 244 بطاقة تموينية مخالفة



وتمكنت الحملة من ضبط 244 بطاقة تموينية ذكية مخصصة لصرف الدعم للمواطنين بالجيزة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالوقائع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب في منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.



ضبط مخابز مخالفة للمواصفات

وفي إطار المرور على المخابز البلدية، تم ضبط 3 مخابز تقوم بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم التنبيه على المخابز المخالفة بضرورة سداد الغرامات المستحقة عليهم، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان التزامهم بالمعايير والجودة المطلوبة.



وأكدت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وذلك لضمان تطبيق القوانين واللوائح التموينية وحماية حقوق المستهلكين.

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