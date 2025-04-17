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أخبار مصر

تموين الجيزة تضبط دقيقا مدعما قبل بيعه بالسوق السوداء

حملة التموين، فيتو
حملة التموين، فيتو
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 قامت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بالجيزة بحملة تفتيشية مكثفة برئاسة صفية حسني، مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن عدة نتائج هامة في مجالي الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز البلدية، وذلك حرصًا على جودة السلع المقدمة للمواطنين والتصدي للمخالفات.
 

وفي مجال الرقابة على الأنشطة التجارية تم تنفيذ قرار النيابة العامة ببيع 33 أسطوانة غاز منزلي بأحد المستودعات المرخصة وإيداع ثمنها بخزينة المحكمة على ذمة القضية، كما تم ضبط 3 براميل تحتوي على كلور خام وصابون سائل مجهولة المصدر وبدون أي بيانات توضح مكوناتها أو جهة إنتاجها.
 

تم كذلك تحرير 3 محاضر متنوعة تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.
 

 الرقابة على المخابز البلدية

كما تم خلال الحملة ضبط 16 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات بإحدى مطاحن القطاع العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

و تنفيذًا لقرار النيابة العامة، تم تعلية 290 جوال دقيق بلدي مدعم على رصيد إحدى مطاحن القطاع العام، وجاري توريد ثمنها إلى خزينة المحكمة، كما تم تحرير عدد من التقارير والمحاضر المتعلقة بمخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والإغلاق، وسوء النظافة.
 

وأكدت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية بشكل دوري ومكثف لضمان حصول المواطنين على السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، والتصدي لكافة أشكال المخالفات التي تضر بمصلحة المستهلك.

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إسطوانة غاز منزلى السوق السوداء الرقابة على المخابز عدم الإعلان عن الأسعار

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