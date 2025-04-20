ضبط كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ مجهولة المصدر بالجيزة (صور)

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بالجيزة حملة تفتيشية موسعة بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة التموينية، التي قادتها صفية حسن مدير إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، عن ضبط الآتي:



150 كيلو جرامًا من الرنجة غير مصحوبة بأي فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.



التحفظ على 45 كيلو جرامًا من الفسيخ والسردين غير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها، ما يجعلها مجهولة المصدر.



ضبط 2 جوال من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5%، بوزن إجمالي 100 كيلو جرام (50 كيلو جرام × 2)، محملين على مركبة "توكتوك"، وتم التحفظ على الدقيق قبل بيعه في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وأكدت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية على أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري، والتصدي لمحاولات التلاعب بالدقيق المدعم وتهريبه إلى السوق السوداء.



وأشارت الإدارة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسيتم متابعة هذه القضايا والتأكد من تطبيق القانون على المتورطين، كما أكدت على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية خلال موسم شم النسيم وما بعده لضمان حصول المواطنين على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات وبالأسعار المقررة.





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