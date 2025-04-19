السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية يضبط 2,3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق

ضبط 2,3طن دقيق بلدي
ضبط 2,3طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق

 شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية بالاشتراك مع قطاع وسط، وبحضور محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية وعاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة و أبو طالب صلاح الدين، وعدد من مفتشي المديرية وقطاع وسط،وذلك للمرور على جميع الأنشطة التجارية بدائرة مركزي الزقازيق وأبو كبير.

تموين الشرقية: توريد 2194 طن قمح اليوم

ما أسفرت عنه الحملة 

 حيث أسفرت هذه الحملة عن ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل بيعه بالسوق السوداء.

 

المهندس عبدالكريم عوض الله 

 وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف اليوم الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

تموين الشرقية يضبط مخزنا للأجهزة الكهربائية بدون ترخيص

الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك  للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين محافظة الشرقية حملة تموينية الاشتراك مع قطاع وسط محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة ابوطالب صلاح الدين

مواد متعلقة

تموين الشرقية: توريد 2194 طن قمح اليوم

تموين الشرقية يضبط مخزنا للأجهزة الكهربائية بدون ترخيص

أول تحرك من تموين الشرقية بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

تموين الشرقية: ضبط مياه غازية ومعدنية وزيت طعام مجهول بالعاشر
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

ماذا قال دفاع إبراهيم فايق أمام محكمة الاستئناف في قضية التسريب الصوتى؟

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

بتوجيه من الرئيس السيسي.. اجتماع عاجل لحل أزمة محلات بلبن

أزمة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام تتصاعد، ومحمود مسلم يفتح النار على القيادات

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

المزيد
الجريدة الرسمية