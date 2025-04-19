تموين الشرقية يضبط 2,3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية بالاشتراك مع قطاع وسط، وبحضور محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية وعاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة و أبو طالب صلاح الدين، وعدد من مفتشي المديرية وقطاع وسط،وذلك للمرور على جميع الأنشطة التجارية بدائرة مركزي الزقازيق وأبو كبير.

ما أسفرت عنه الحملة

حيث أسفرت هذه الحملة عن ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل بيعه بالسوق السوداء.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف اليوم الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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