تموين الشرقية يضبط مخزنا للأجهزة الكهربائية بدون ترخيص

شَنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية مكثفة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة وأحمد إبراهيم و محمد قورة وحاتم راضي، المفتشين بالمديرية بالإشتراك مع أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، المفتشين بقطاع وسط وذلك للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة أبو كبير

ضبط محزن للاجهزة الكهريائية بدون ترخيص

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لبيع الأجهزة الكهربائية يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على 10 ديب فريزر 20 تلاجة 10 بوتاجاز 60 مروحة 40 سخان بدون فواتير تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6841 جنح أبو كبير.

حملات تموبنبة بابوكبير -فيتو

مخزن للبلاستيك والتحفظ على 4,5 طن

كما تم ايضا ضبط مخزن للبلاستيك وتم التحفظ على 4 طن و500 كيلو مواد خامة لتصنيع البلاستيك، بالاضافة إلى منتج نهائي مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6844 جنح أبو كبير.

ضبط 300 لتر لبن مجهول المصدر

وايضا تم ضبط 300 لتر لبن مجهول المصدر داخل هايبر وتم تحرير محضر برقم 6842 جنح أبو كبير وتم ايددلغ تلك المضبوطات الى الجهة المختصة والتى توالت التحقيق

المهندس عبدالكريم غوض الله

وأكدالمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

الالتزام بالاشتراطات ومراجعة التراخيص

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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