الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

تموين الشرقية يضبط مخزنا للأجهزة الكهربائية بدون ترخيص

تموين الشرقية:يضبط
تموين الشرقية:يضبط مخزن للأجهزة الكهربائية يُدار بدون ترخيص

شَنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية مكثفة برئاسة  محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية برفقة  عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة وأحمد إبراهيم و محمد قورة وحاتم راضي، المفتشين بالمديرية بالإشتراك مع  أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، المفتشين بقطاع وسط وذلك للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة أبو كبير 

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ضبط محزن للاجهزة الكهريائية بدون ترخيص 

 وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لبيع الأجهزة الكهربائية يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على  10 ديب فريزر   20 تلاجة   10 بوتاجاز   60 مروحة   40 سخان   بدون فواتير تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6841 جنح أبو كبير.

حملات تموبنبة بابوكبير -فيتو
حملات تموبنبة بابوكبير -فيتو

مخزن للبلاستيك والتحفظ على 4,5 طن

كما تم ايضا ضبط مخزن للبلاستيك وتم التحفظ على 4 طن و500 كيلو مواد خامة لتصنيع البلاستيك، بالاضافة إلى منتج نهائي مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6844 جنح أبو كبير.

ضبط 300 لتر لبن مجهول المصدر

وايضا تم ضبط 300 لتر لبن مجهول المصدر داخل هايبر وتم تحرير محضر برقم 6842 جنح أبو كبير وتم ايددلغ تلك المضبوطات الى الجهة المختصة والتى توالت التحقيق 

المهندس عبدالكريم غوض الله 

وأكدالمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية  انه  بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

أول تحرك من تموين الشرقية بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

الالتزام بالاشتراطات ومراجعة التراخيص 

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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كديرية تموين الشرقية محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية محافظة الشرقية عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة احمد ابراهيم محمد قورة حاتم راضى ابوطالب صلاح مفتشين بالمديرية عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين

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