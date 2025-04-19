تموين الشرقية: توريد 2194 طن قمح اليوم

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بـ محافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢١٩٤ طنا و٢٢٣ كيلو جرام قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

شروط أماكن التخزين

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه من شروط أماكن التخزين أن يتم الاستلام بالصوامع المعدنية والأسمنتية والحقلية والبناكروالهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة، وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون ، وهم مديرية التموين المختصة ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة التابعة لها الشونة وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية، حيث يوضح بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح )، وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٥.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.