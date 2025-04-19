السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

تموين الشرقية: توريد 2194 طن قمح اليوم

القمح
القمح

 قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة  التموين بـ محافظة الشرقية، إن ما تم توريده  اليوم من الأقماح بلغ ٢١٩٤ طنا و٢٢٣ كيلو جرام قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

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شروط أماكن التخزين 

 وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه من شروط أماكن التخزين أن يتم الاستلام بالصوامع المعدنية والأسمنتية والحقلية والبناكروالهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة، وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون ، وهم مديرية التموين المختصة ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة التابعة لها الشونة وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية، حيث يوضح  بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح )، وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٥. 

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 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض. 

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