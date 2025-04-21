إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر بالضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر جنوبي الضفة الغربية.

وقبل وقت سابق أصيب طفل فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بيت فوريك شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طفلا، 13 عاما، أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام.

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "اذنا" غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وسيرت آلياتها في عدة أحياء، وتمركزت في مركز البلدة التجاري، وعرقلت مرور المواطنين،وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ولم يبلغ عن إصابات.

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