الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أفادت قناة الجزيرة، نقلا عن مواقع إسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة.

بينما أعلنت القناة 7 الإسرائيلية، بتر ساقي مجندتين أصيبتا في كمين حماس قرب بيت حانون.

وقبل يومين أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مركبة عسكرية مدرعة شرق مدينة غزة شمال القطاع.

وقال موقع "حدشوت حموت": إن ضابطا قتل وأصيب 5 آخرون جراء استهداف آلية مدرعة شرق غزة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

ولفت موقع "حدشوت للو تسنزورا" إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تم تسجيله شمال قطاع غزة، حيث تعرضت دبابة لتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق مدينة غزة ثم تم استهدافها بصاروخ موجه".

وأشار الموقع إلى أن "مروحيات الوحدة 669 تقوم بعمليات إخلاء من المنطقة، وأن هناك مقاتلا حالته حرجة جدا".

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إسرائيل قطاع غزة قناة الجزيرة

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