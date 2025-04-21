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ثقافة وفنون

البداية مع زاهر والسهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 22 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الانفطار 5ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من قصار السور   30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة مريم  30ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة الإسراء  15ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة فاطر   15ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة ص   15 ق
 

59: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة إبراهيم    30ق
 

13: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة النمل 30ق
 

53: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى القمر  / الرحمن  15ق
 

45: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة المؤمنون   30ق
 

الختمة المجودة


15:35 تقدمه التلاوة الشيخ عبدالوهاب خلاف


15:40 مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل  سورة النساء    28ق
 

17:40( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد  أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم   43ق
 

18:31( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأحزاب    30ق
 

53: 19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء    12ق
 

21:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورتى الحج والعلق    35ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/ الدخان / القدر   45ق
 

 24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الفرقان   44ق
 

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروى  ما تيسر من سورة فصلت  15ق
 

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان  ما تيسر من سورة البقرة      30ق
 

04:18(بعد الفجر) للشيخ  محمد بدر حسين  وما تيسر من سورة الرعد  15ق


04:37(بعد الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور  وما تيسر من سورة المائدة   15

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خريطة التلاوات عبدالعظيم زاهر محمد رفعت محمد صديق المنشاوي أبوالعينين شعيشع طه الفشني محمود خليل الحصري

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