البداية مع زاهر والسهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 22 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الانفطار 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة مريم 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة فاطر 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة ص 15 ق



59: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



13: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة النمل 30ق



53: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى القمر / الرحمن 15ق



45: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق



الختمة المجودة



15:35 تقدمه التلاوة الشيخ عبدالوهاب خلاف



15:40 مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل سورة النساء 28ق



17:40( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 43ق



18:31( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق



53: 19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 12ق



21:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى الحج والعلق 35ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/ الدخان / القدر 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الفرقان 44ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروى ما تيسر من سورة فصلت 15ق



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة البقرة 30ق



04:18(بعد الفجر) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 15ق



04:37(بعد الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة المائدة 15

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