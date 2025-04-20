أخبار الرياضة اليوم: صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. 3 نقاط تفصل ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إمام عاشور، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات عديدة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ناقش خلالها الطرفان، ملف أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وضرورة عودته لصفوف منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد مباريات حاسمة في مسيرة الفراعنة نحو تحقيق حلم المونديال.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان، على خلفية تصريحاتهم الأخيرة حول بدء أعمال بناء فرع نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وادعائهم حصولهم على جميع التراخيص اللازمة.

الكونفدرالية، فاز فريق سيمبا التنزاني على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تحرك إدارة نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب جديد ينشط بمركز الجناح الأيمن، لكي يكون منافسا للمصري محمد صلاح، نجم الريدز الحالي، والذي قامت الإدارة بتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

تواصل أزمة أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، تصاعدها في ظل تمسك إدارة النادي بموقفها الرافض للوصول إلى أي حلول ودية مع اللاعب، على خلفية غيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأول دون إذن مسبق.

ينتظر النادي الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره صن داونز يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري لتدعيم خط هجوم الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

فاز فريق ليفربول، على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل هدف على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

توج منتخب أوزبكستان للناشئين تحت 17 سنة ببطولة كأس آسيا، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة، التي انتهت قبل قليل على الأراضي السعودية.

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