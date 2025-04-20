الأحد 20 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. 3 نقاط تفصل ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر

إمام عاشور، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات عديدة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ناقش خلالها الطرفان، ملف أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وضرورة عودته لصفوف منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد مباريات حاسمة في مسيرة الفراعنة نحو تحقيق حلم المونديال.

مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس الزمالك بتهمة إهدار المال العام

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان، على خلفية تصريحاتهم الأخيرة حول بدء أعمال بناء فرع نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وادعائهم حصولهم على جميع التراخيص اللازمة.

سيمبا يفوز على ستيلينبوش بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، فاز فريق سيمبا التنزاني على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ليفربول في ورطة.. خطة للتعاقد مع بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تحرك إدارة نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب جديد ينشط بمركز الجناح الأيمن، لكي يكون منافسا للمصري محمد صلاح، نجم الريدز الحالي، والذي قامت الإدارة بتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.

الزمالك يحسم موقفه من أزمة زيزو واللاعب خارج الحسابات الفنية

تواصل أزمة أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، تصاعدها في ظل تمسك إدارة النادي بموقفها الرافض للوصول إلى أي حلول ودية مع اللاعب، على خلفية غيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأول دون إذن مسبق.

بشرة خير لـ الأهلي بعد التعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينتظر النادي الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره صن داونز يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بتمويل رجل أعمال، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري لتدعيم خط هجوم الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق ليفربول، على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على أنجيه 2-1 بالدوري الفرنسي

فاز فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل هدف على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

أوزبكستان تفوز على السعودية 2-0 وتتوج بكاس آسيا تحت 17 عاما

توج منتخب أوزبكستان للناشئين تحت 17 سنة ببطولة كأس آسيا، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة، التي انتهت قبل قليل على الأراضي السعودية.

 

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