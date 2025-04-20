مرتضى منصور يقدم بلاغًا ضد مجلس الزمالك بتهمة إهدار المال العام

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان، على خلفية تصريحاتهم الأخيرة حول بدء أعمال بناء فرع نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وادعائهم حصولهم على جميع التراخيص اللازمة.

واتهم منصور في بلاغه الثلاثي بـ"إهدار المال العام"، مؤكدًا أن التراخيص الخاصة بالمشروع تم استخراجها في عهده، وأنه هو من قام بتسديد جميع المستحقات المالية.

وقال في منشور على الفيس بوك: "التراخيص صدرت بمعرفتي عام 2016، وتم دفع آخر قسط في مايو 2020، كما تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والهندسية تحت إشرافي."

وأضاف أن المشروع شهد عدة خطوات تنفيذية في عهده، منها تعاقده مع الدكتور نبيل حراز (خبير هندسي) عام 2018 لإعداد الرسومات الإنشائية وإدخال المرافق الأساسية (كهرباء، مياه، صرف صحي) وفحص تربة الأرض من قِبَل كلية الهندسة جامعة القاهرة، والتي أكدت صلاحيتها للبناء والتعاقد مع شركة مقاولات كبرى عام 2020، قبل تجميد مجلس إدارته.

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