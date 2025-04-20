تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر

إمام عاشور، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات عديدة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ناقش خلالها الطرفان، ملف أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وضرورة عودته لصفوف منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد مباريات حاسمة في مسيرة الفراعنة نحو تحقيق حلم المونديال.

تألق إمام عاشور أمام صن داونز

وشهدت مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب افريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تألق كبير للاعب إمام عاشور، وتم اختياره من قبل “كاف” ضمن التشكيلة المثالية في مباراتي الذهاب بالبطولة الي تم الكشف عنها اليوم الأحد.

أبو ريدة يطالب يدعم حسام حسن

وبحسب المصدر، فإن هاني أبو ريدة أبلغ حسام حسن، أنه داعم له بقوة في قراره باستبعاد إمام عاشور من حسابات منتخب مصر في الفترة الماضية، لأسباب انضباطية، وأنه سيظل داعما له من أجل الحفاظ على استقرار منظومة المنتخب الوطني، ضد أي تصرفات فردية من شأنها أن تؤثر سلبا على مسيرة الفراعنة.

منتخب مصر مقبل على مواجهات صعبة

إلا أن أبو ريدة عاد ليؤكد لحسام حسن أن منتخب مصر مقبل على مواجهات حاسمة في تصفيات كأس العالم في أجندة سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وسيكون في حاجة لكل لاعبيه لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 بأمريكا، إلى جانب المنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

وتحدث أبو ريدة مع حسام حسن، موضحا له أن هناك طرقا أخرى يمكن من خلالها ردع اللاعبين الخارجين عن النص، دون أن يتم استبعادهم من صفوف المنتخب الوطني بشكل مطلق، حتى لا يحرم الفريق من جهودهم ومهاراتهم الفنية.

وبحسب المصدر، فإن اللاعب تلقى بعض الاتصالات بضرورة عدم الحديث في هذا الأمر مطلقًا خلال الفترة الحالية، وإغلاق الصفحة تمامًا، لحين إبلاغه بما سيحدث في هذا الأمر.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

إمام عاشور يعتذر للتوأم

أكد المصدر، أن هناك جلسة صلح بين التوأم حسام وابراهيم حسن واللاعب امام عاشور، عقب إنتهاء الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سيقوم خلالها اللاعب بالاعتذار خلالها عن ما بدر منه تجاه الجهاز الفني للفراعنة في الفترة الماضية، وأن يعد بفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجميع في منظومة الفريق يعمل في خدمة ورفعة منتخب مصر

حسام حسن يضع شرطا لعودة عاشور للمنتخب

وفي وقت سابق، أعلن حسام حسن أن انضمام إمام عاشور لاعب الأهلي لصفوف المنتخب الوطني، لا بد أن يكون مشروطًا باعتذار عما فعله في المعسكرات الماضية، وادعائه الإصابة وتصريحاته بشأن المنتخب.

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