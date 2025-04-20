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رياضة

أوزبكستان تفوز على السعودية 2-0 وتتوج بكاس آسيا تحت 17 عاما

مباراة لسعودية وأوزبكستان
مباراة لسعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا، فيتو

توج منتخب أوزبكستان للناشئين تحت 17 سنة ببطولة كأس آسيا، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة، التي انتهت قبل قليل على الأراضي السعودية.

طرد لاعبين من منتخب أوزبكستان

وطرد الحكم نوربيك سارسينباييف لاعب أوزبكستان في الدقيقة 40، ثم ميرازيز عبد الكريموف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان منتخب السعودية يتطلع إلى تحقيق لقبه الثالث في البطولة، بعد تتويجه عامي 1985 و1988، بعدما حجز مقعده في كأس العالم 2025، منذ تأهله إلى ربع النهائي.

وجاءت المباراة تحت أعين مدرب المنتخب السعودي الأول الفرنسي هيرفي رونار.

 فيتو
السعودية، فيتو

تشكيلة المنتخب السعودي

حراسة المرمى عبدالرحمن العتيبي
خط الدفاع محمد بوخليف وافي الأكلبي عبدالعزيز عسيري يزيد الدوسري
خط الوسط مؤيد سليم ناصر الفيحاني محمد القرني
خط الهجوم تركي النجعي عادل عياش سعيد الدوسري
 

تشكيلة منتخب أوزبكستان

حراسة المرمى أليشر رحيموف
خط الدفاع بختيار عبدولاييف إسلام كريموف شيرزود بيكوف أزيموف أكرم
خط الوسط سيف الدين سوديكوف ناديربيك خوجاييف شاخزود نورماتوف
خط الهجوم أكرم علييف بوبورجون توراييف جلال الدين يوسوبوف

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